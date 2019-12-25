Число пациентов с коронавирусом в Костроме возросло до 38

За истекшие сутки в регионе диагноз коронавирусной инфекцией подтвердился еще у 11 человек.

В Костромской области резко стало увеличиваться количество людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что за сутки COVID-19 подтвержден у 11 человек. Таким образом, нарастающим итогом в регионе с начала эпидемии 38 человек инфицированных, из них 2 случая закончились летальным исходом. Еще 2 человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации на аппаратах ИВЛ с острой легочной недостаточностью. Одна из тяжелых пациенток, супруга ранее заболевшего костромича, который не изолировался и заразил жену. У мужчины болезнь протекает в легкой форме, а у жены серьезные осложнения с обширным поражением легких, сообщают местные СМИ.

Из 11 новых случаев 8 это рабочие из другого региона, которые приехали в Кадый. Заболевание у них протекает в легкой форме. Они самоизолировались и лечатся по месту проживания. Еще один новый случай из контактов жительницы Чухломы, которая в период режима самоизоляции ездила в Кострому и Галич. Также коронавирус выявлен у 2х костромичей, которые в условиях режима самоизоляции выезжали за пределы региона.

Операштаб также сообщает, что в Костроме выздоровел еще один пациент, мужчина из числа контактов умершей костромички, выезжавшей за пределы области.

Сегодня ранее: Опубликованы новые данные по регионам России на 16 апреля.