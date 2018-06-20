Под Костромой найден насильник и убийца несовершеннолетней девушки спустя 16 лет

Следком опубликовал видео с убийцей и насильником в Судиславском районе Костромской области.

В Костроме убийцу и насильника несовершеннолетней девушки возмездие настигло спустя 16 лет.

10 мая 2003 года на территории поселка Дружба под Костромской было найдено тело 16-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. Тогда в условиях неочевидности убийцу найти не удалось. Но розыск преступника не прекращался. Благодаря новейшим технологиям в марте 2019 года удалось выявить биологические следы на вещественных доказательствах, изъятых с места происшествия.

В ходе напряженной каждодневной работы на причастность к убийству девушки были проверены более 160 человек, в том числе сотрудниками Главного управления криминалистики СК России оперативно был проведен значительный объем сравнительных генетических исследований в отношении указанных лиц. СУ СК РФ по Костромской области

Убийцей оказался 52-летний житель Костромской области, который в данный момент отбывает наказание за совершение тяжких преступлений. Также следствию удалось выяснить, что девушку перед убийством изнасиловали. Мужчине предъявлено обвинение еще по двум статья "изнасилование" и "убийство, сопряженное с изнасилованием".

В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: СУ СК РФ