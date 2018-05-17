Сергей Рязанский: космонавтов проверяют на знание литературы

На петербургском Книжном салоне космонавт Сергей Рязанский рассказал о читающих космонавтах.

Сергей Рязанский обрадовал всех россиян, которые хотят вживую увидеть нашу планету с орбиты: на МКС стартовал новый набор специалистов, которые полетят в космос. Информацией российский космонавт поделился с гостями Тринадцатого Книжного салона в Петербурге прямо с главной сцены.

Спикер также поделился интересной информацией о том, как именно проходит собеседование у кандидатов.

Вы знаете, всегда, любого кандидата спрашивают, что он читает. Человек даже поначалу не понимает, куда он поступает. "При чем здесь это?" - мысленно задаются вопросами будущие покорители космоса. На самом деле, знания литературы, культуры показывают глубину и широту мировоззрения, взглядов астронавта. Рассказывает Сергей Рязанскиий

Таким способом отдел кадров понимает, кто сможет усвоить материал. Также среди наиболее часто задаваемых вопросов: кто любимый писатель и последние изученные книги. Похожая информация интересует инспекцию и о музыкальных и театральных предпочтениях, добавил космический инженер.

Он отметил, что книги космонавты и обычные люди читают не только на земле и в метро. Сергей Рязанский сообщил, что на орбитальной станции есть собственная мини-библиотека. В ней присутствуют современные гаджеты. Читать космонавтам разрешается в любое удобное для них время. Зачастую, они занимаются этим во время инженерных работ: литературные произведения россияне поглощают в формате аудиокниг.

Фото и видео: Piter.tv

