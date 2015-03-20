Космический грузовик КНР "Тяньчжоу-2" состыковался с орбитальной станцией

Процесс состыковки занял около восьми часов.

Космический грузовик Китая "Тяньчжоу-2" успешно пристыковался к базовому модулю "Тяньхэ" орбитальной станции Китайской народной республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа" .

По данным СМИ, процесс состыковки продолжался на протяжении восьми часов и закончился в полночь по московскому времени 30 мая. Сообщается, что на борту космического грузовика находилось более пяти тонн различного груза, включая необходимое оборудование и топливо.

В скором времени на "Тяньхэ" будут отправлены три человека. Доставленных припасов им должно хватить на три месяца. Данная операция должна состояться в июне 2021 года.

Запуск "Тяньчжоу-2" планировался на 20 мая, однако был перенесен по техническим причинам.

Напоним, Китай осуществил запуск базового модуля национальной космической станции в апреле текущего года.

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