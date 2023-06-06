Космический грузовик Cargo Dragon пристыковался к МКС

Транспорт успешно достиг МКС.

Космический многоразовый грузовик от американской компании Space X Cargo Dragon пристыковался к международной космической станции. Об этом рассказали представители пресс-службы Национальноого управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Объект стыковался с американским сегментом орбитальной станции в 05:54 утра по времени Восточного побережья США (или в 12:54 утра по времени Москвы). Транспорт доставил экипажу свыше 3,1 тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов. Дополнительно на МКС доставлены две новые солнечные панели IROSA. Они необходимы специалистам для модернизации энергетической системы МКС.

Напомним, что речь идет о восьмой миссии "грузовика" компании SpaceX в модификации Cargo Dragon 2. Новый грузовой корабль Cargo Dragon 2 способен отправлять на 20% больше грузов на орбиту. Он рассчитан на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков". Он может оставаться в составе станции в течение 75 дней, в то время как его предыдущая версия - только 40 дней.

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Фото и видео: SpaceX