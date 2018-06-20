Корвет "Гремящий" выйдет на испытания в Балтийское море

От причалов предприятия "Северная верфь" в Петербурге выйдут в море новейший фрегат "Адмирал Касатонов" и "Гремящий".

В воскресенье, 21 апреля в Балтийское море на испытания выйдет головной корвет проекта 20385 "Гремящий".

По данным ТАСС, от причалов предприятия "Северная верфь" в Петербурге выйдут в море новейший фрегат "Адмирал Касатонов" и "Гремящий". Так, судна пройдут заводские ходовые испытания в назначенных полигонах Балтийского моря.

Помимо этого, известно, что во время испытаний пройдет проверка корабельных систем жизнеобеспечения, системы связи, радиотехническое вооружение и навигационные комплексы. Также проверят скорость хода в различных режимах, маневренность, управляемость и другие показатели.

Корвет "Гремящий" - судно проекта 20385, созданного в результате модернизации базового проекта 20380.

Фото: ВКонтакте/СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ