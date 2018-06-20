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Корвет "Гремящий" выйдет на испытания в Балтийское море
Сегодня, 13:12
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TretyakovaS

Корвет "Гремящий" выйдет на испытания в Балтийское море

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От причалов предприятия "Северная верфь" в Петербурге выйдут в море новейший фрегат "Адмирал Касатонов" и "Гремящий".

В воскресенье, 21 апреля в Балтийское море на испытания выйдет головной корвет проекта 20385 "Гремящий". 

По данным ТАСС,  от причалов предприятия "Северная верфь" в Петербурге выйдут в море новейший фрегат "Адмирал Касатонов" и "Гремящий". Так, судна пройдут заводские ходовые испытания в назначенных полигонах Балтийского моря. 

Помимо этого, известно, что во время испытаний пройдет проверка корабельных систем жизнеобеспечения, системы связи,  радиотехническое вооружение и навигационные комплексы. Также проверят скорость хода в различных режимах, маневренность, управляемость и другие показатели. 

Корвет "Гремящий" - судно проекта 20385, созданного в результате модернизации базового проекта 20380.

Фото: ВКонтакте/СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ

Теги: балтийское море, гремящий, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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