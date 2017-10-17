Появилось видео, как кортеж Порошенко сбил пенсионера

В Киеве президентский кортеж снес с дороги пожилого мужчину.

СМИ Украины сообщают, что в Киеве кортеж Петра Порошенко попал в серьезное дорожное происшествие. По предварительным данным, инцидент произошел на пересечении улиц Шелковичная и Институтская. Там президентский кортеж сбил пенсионера.

Как рассказывают очевидцы, пожилой мужчина переходил дорогу на запрещенный сигнал регулировщика. В результате пострадавший принял на себя мощный удар от автомобиля, но, к счастью, остался жив и даже смог самостоятельно встать на ноги. Местные СМИ отмечают, что на капоте машины осталась вмятина.

Сотрудники полиции оперативно оказали мужчине первую медицинскую помощь, после чего вызвали медработников. прибывшая на место аварии машина скоро помощи госпитализировала пенсионера в больницу.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Видео: Страна.ua