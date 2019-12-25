Корректировка бюджета добавила 8,1 млрд рублей на жилищные программы в Петербурге

На госпрограмму "Молодежи – доступное жилье" выделят 6 млрд рублей: 5 млрд – для предоставления беспроцентных займов и 1 млрд рублей – на социальные выплаты.

В ЗакС Петербурга внесены изменения в закон о бюджете на 2021 год. Рассмотрение корректировки бюджета во втором чтении состоялось 27 октября. Расходы на реализацию жилищных программ в 2021 году увеличены на 8,1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба жилищного комитета.

На госпрограмму "Молодежи – доступное жилье" выделят 6 млрд рублей: 5 млрд – для предоставления беспроцентных займов и 1 млрд рублей – на социальные выплаты.

На социальные выплаты многодетным семьям для приобретения или строительства жилья добавят 1,5 млрд рублей.

На господдержку семей, имеющим в составе детей-инвалидов, и нуждающихся в улучшении жилищных условий, дополнительно направят 500 млн рублей.

Таким образом, в 2021 году 803 семьи городских очередников получат социальные выплаты. А за счет средств, выделенных на предоставление беспроцентных займов, льготные кредиты получат 1 350 молодых семей.

Депутаты рассмотрят в первом чтении проект бюджета Петербурга на 2022-2024 годы на ближайшем заседании.

Фото: Piter.tv