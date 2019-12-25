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Депутаты рассмотрят в первом чтении проект бюджета Петербурга на 2022-2024 годы на ближайшем заседании
Сегодня, 12:01
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Депутаты рассмотрят в первом чтении проект бюджета Петербурга на 2022-2024 годы на ближайшем заседании

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Заседание состоится 27 октября.

На ближайшем пленарном заседании депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрят проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба городского парламента.

По словам спикера ЗакСа Александра Бельского, процесс будет крайне напряженным из-за ситуации с коронавирусом. 

Нам предстоит синхронизировать решение сразу двух приоритетных задач – обеспечить безусловное исполнение всех социальных обязательств города и создать условия для его динамичного развития.

Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга. 

Прогнозируемые доходы в следующем году составят 874,36 млн рублей. Это почти на 92 млрд больше, чем в 2021-м году. К 2024 году доходы хотят поднять до 1 трлн рублей. 

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Теги: бюджет петербурга, проект бюджета
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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