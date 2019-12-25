  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Коронавирус за месяц выявили у 38 беременных петербурженок
Сегодня, 12:00
59
nastya960

Коронавирус за месяц выявили у 38 беременных петербурженок

0 0

Две из них находятся в тяжелом состоянии.

В Петербурге коронавирусная инфекция выявлена у 38 рожениц. Об этом сообщила главный врач роддома № 18 Галина Гриненко в рамках пресс-конференции ТАСС.

Сейчас мониторинг беременных петербурженок с COVID-19 осуществляет консультативный центр. Из 38 будущих мам две находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Сегодня одна женщина от аппарата искусственной вентиляции легких была отключена.

В Боткинский больнице находятся 22 беременных женщины с коронавирусом. Ещё 6 женщин выписали, некоторых бессимптомных направили лечиться домой.

В Петербурге заразились коронавирусом еще 336 человек.

Фото: pixabay 

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии