Коронавирус за месяц выявили у 38 беременных петербурженок

Две из них находятся в тяжелом состоянии.

В Петербурге коронавирусная инфекция выявлена у 38 рожениц. Об этом сообщила главный врач роддома № 18 Галина Гриненко в рамках пресс-конференции ТАСС.

Сейчас мониторинг беременных петербурженок с COVID-19 осуществляет консультативный центр. Из 38 будущих мам две находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Сегодня одна женщина от аппарата искусственной вентиляции легких была отключена.

В Боткинский больнице находятся 22 беременных женщины с коронавирусом. Ещё 6 женщин выписали, некоторых бессимптомных направили лечиться домой.

В Петербурге заразились коронавирусом еще 336 человек.

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