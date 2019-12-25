Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что коронавирус ухудшил благосостояние половины петербуржцев. Соответствующий опрос проводил портал "Дром".
Около 37% горожан заявили, что их благосостояние "стало хуже". При этом 13% жителей Петербурга выбрали вариант ответа "катастрофа". После пандемии финансовое положение изменилось у 43% петербуржцев.
В опросе приняли участие более 15 тысяч человек.
Ранее мы сообщали о том, что Петербург планирует принять участие в Форуме регионов Беларуси в Минске.
Фото:pixabay
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