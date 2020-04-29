Коронавирус убрали с трассы в Гатчинском районе

Дорожники пожелали медикам окончательной победы над болезнью.

На участке трассы "Мины-Новинка" дорожные службы срезали слой асфальта с огромной надписью "COVID-19". Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Ленавтодор".

По словам работников, удаление надписи проведено "Чтобы эта зараза быстрее исчезла, а мир смог вернуться к нормальной жизни". На месте срезанного куска положат новый двуслойный асфальт, также будет проведена работа по укреплению обочины и установке новых знаков. Ремонт пройдет на 10 километрах дороги от деревни Мины до деревни Клетно.

Ранее ученые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом от кошек и собак.

Видео: Пресс-служба ГКУ "Ленавтодор"