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Транспортную полицию Петербурга одели в медзащиту из-за коронавируса
Сегодня, 12:15
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Alena_Zinovieva

Транспортную полицию Петербурга одели в медзащиту из-за коронавируса

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Средствами индивидуальной защиты также запаслись работники Мариинского театра.

Сотрудники транспортной полиции на железнодорожном и воздушном транспорте в Петербурге начали работать в медицинской защите из-за коронавируса. Об этом пишет "Фонтанка".

По словам начальника управления на транспорте МВД по СЗФО Евгения Стасишина, все сотрудники, контактирующие с пассажирами, должны носить маски и перчатки. Нововведение вступило в силу 9 марта.

Средствами индивидуальной защиты также запаслись работники Мариинского театра. Капельдинеры работают в масках и перчатках по собственной инициативе с конца февраля. Администрация театра отнеслась к их решению нейтрально.

Ранее ученые сообщили о новых симптомах коронавируса, которые схожи с симптомами лихорадки денге.

Фото: pixabay.com

Теги: защита, коронавирус, маски
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 12:50

Были в Мариинке 7.03.2020г. Ни одной маски не видела.

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