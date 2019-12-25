Транспортную полицию Петербурга одели в медзащиту из-за коронавируса

Сотрудники транспортной полиции на железнодорожном и воздушном транспорте в Петербурге начали работать в медицинской защите из-за коронавируса. Об этом пишет "Фонтанка".
По словам начальника управления на транспорте МВД по СЗФО Евгения Стасишина, все сотрудники, контактирующие с пассажирами, должны носить маски и перчатки. Нововведение вступило в силу 9 марта.
Средствами индивидуальной защиты также запаслись работники Мариинского театра. Капельдинеры работают в масках и перчатках по собственной инициативе с конца февраля. Администрация театра отнеслась к их решению нейтрально.
Ранее ученые сообщили о новых симптомах коронавируса, которые схожи с симптомами лихорадки денге.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 1 )
Были в Мариинке 7.03.2020г. Ни одной маски не видела.