Коронавирус нашли у 12 мигрантов из общежития в Горелово

На территории общежития в поселке Горелово Ломоносовского района Ленобласти нашли коронавирус. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные оперативного штаба региона.
Инфекцию подтвердили у 12 мигрантов, проживающих в общежитии. В штабе не уточнили, сколько всего человек живут сейчас там.
Ранее в Ленобласти задержали владельца нелегального хостела, где 123 мигранта заразились коронавирусом. В настоящий момент все они выздоровели.
На сегодняшний день в Ленобласти коронавирус выявили у 2133 человека, 728 пациентов поправились, восемь умерли.
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
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