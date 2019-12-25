Коронавирус нашли у 12 мигрантов из общежития в Горелово

Сколько всего человек находится сейчас в общежитии, не уточняется.

На территории общежития в поселке Горелово Ломоносовского района Ленобласти нашли коронавирус. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные оперативного штаба региона.

Инфекцию подтвердили у 12 мигрантов, проживающих в общежитии. В штабе не уточнили, сколько всего человек живут сейчас там.

Ранее в Ленобласти задержали владельца нелегального хостела, где 123 мигранта заразились коронавирусом. В настоящий момент все они выздоровели.

На сегодняшний день в Ленобласти коронавирус выявили у 2133 человека, 728 пациентов поправились, восемь умерли.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти