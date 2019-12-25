Исследования проводились на детях.

Ученые из Сеченовского университета, Национального медицинского исследовательского центра радиологии и НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина предположили, что коронавирус может привести к воспалению аппендикса. Об этом пишут Известия.

Для того, чтобы эту гипотезу проверить, было исследовано несколько десятков детей, которым недавно удалили аппендикс. Всем испытуемым было от 2 до 18 лет. В первую очередь исследовали детей, у которых тест на коронавирус был положительным.

При изучении червеобразных отростков во всех образцах были обнаружены признаки острого гнойного аппендицита. Однако у первой группы детей в ткани аппендикса нашли коронавирус. Был у них повышен и уровень фермента АПФ-2, с помощью которого вирус проникает в организм.

Иммунная система гиперактивна в течение некоторого времени после перенесения COVID-19, и это может повышать риск развития аппендицита или даже выступать главной причиной патологии в постковидном периоде, — сказал научный сотрудник центра "Цифрового биодизайна и персонализированного здравоохранения" Сеченовского университета Павел Никитин.

Ученые также выяснили, что у детей может развиваться СOVID-19-ассоциированный аппендицит.

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