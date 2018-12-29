Королевские гвардейцы исполнили "Богемскую Рапсодию"

Многочисленные зрители сняли на видео исполнение "Богемской рапсодии" группы Queen в Великобритании.

Музыканты Королевской гвардии (Великобритания) исполнили одну из самых популярных композиций прошлого столетия "Богемскую рапсодию" группы Queen.

"Богемская рапсодия" была написана в 1975 году Фредди Меркьюри. Эта композиция завоевала все возможные номинации, призы и награды. Сейчас Королевские гвардейцы Великобритании у стен Букингемского дворца исполнили ее в поддержку одноименного фильма о Фредди Меркьюри, который удостоился престижной премии "Золотой Глобус".

Видео: Twitter