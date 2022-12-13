  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:10
93
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Корабль с Анной Кикиной отстыковался от МКС для возвращения на Землю

0 0

На планету Crew Dragon вернется спустя 19 часов.

Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Анной Кикиной успешно отстыковался в субботу от Международной космической станции для возвращения на Землю. Прямая трансляция с места событий велась на официальном YouTube-канале американского национального агентства по аэронавтике исследованию космического пространства. В NASA заметили, что ранее отстыковка объекта переносилась из-за неблагоприятных погодных условий.

Dragon вернется в атмосферу Земли и приводнится примерно через 19 часов.

пресс-служба компании-оператора SpaceX, которому принадлежит корабль.

Напомним, что россиянка Анна Кикина прибыла на МКС в октябре 2022 года на корабле Crew Dragon в составе международного экипажа Crew-5. Она стала первым отечественным космонавтом, полетевшим на американском корабле по подписанному в прошлом году соглашению между США и РФ о перекрестных полетах. 

Вышел новый трейлер эпика Клима Шипенко "Вызов" с Юлией Пересильд.

Фото и видео: NASA

Теги: crew dragon, nasa, spacex, анна кикина, космос, мкс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии