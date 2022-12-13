Корабль с Анной Кикиной отстыковался от МКС для возвращения на Землю

На планету Crew Dragon вернется спустя 19 часов.

Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Анной Кикиной успешно отстыковался в субботу от Международной космической станции для возвращения на Землю. Прямая трансляция с места событий велась на официальном YouTube-канале американского национального агентства по аэронавтике исследованию космического пространства. В NASA заметили, что ранее отстыковка объекта переносилась из-за неблагоприятных погодных условий.

Dragon вернется в атмосферу Земли и приводнится примерно через 19 часов. пресс-служба компании-оператора SpaceX, которому принадлежит корабль.

Напомним, что россиянка Анна Кикина прибыла на МКС в октябре 2022 года на корабле Crew Dragon в составе международного экипажа Crew-5. Она стала первым отечественным космонавтом, полетевшим на американском корабле по подписанному в прошлом году соглашению между США и РФ о перекрестных полетах.

Вышел новый трейлер эпика Клима Шипенко "Вызов" с Юлией Пересильд.

Фото и видео: NASA