Тариф на газ в июле в Петербурге вырастет на 3,3%

По словам главы комитета по тарифам, горожане почти не заметят разницы.

Стоимость газа подорожает для петербуржцев с июля. Об этом сообщил глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

В колонке для "Петербургского дневника" чиновник объяснил, почему цена растет. Во-первых, влияет местоположение города, так как ресурс необходимо транспортировать. Во-вторых, оптовую цену на газ, тариф на услуги по его транспортировке по распределительным сетям и плату за снабженческо-сбытовые услуги устанавливает Федеральная антимонопольная служба. Комитет по тарифам определяет лишь размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку ресурса. Средства от надбавки, которая составляет около 1,5% общего тарифа, идут на финансирование программы по газификации региона.

В этом году тариф на газ вырастет на 3,3%. У петербуржцев с газовыми плитами платеж составит в среднем 68-72 рубля.

Фото: Piter.tv, Дмитрий Коптин