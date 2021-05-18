Контрольно-счетная палата приступила к проверке "Городского мониторингового центра" и "Петербург-кино"

Проверки продлятся до конца июня.

Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверять хозяйственно-финансовую деятельность "Городского мониторингового центра" и учреждения культуры "Петербург-кино". Проверка проходит под руководством аудитора Егора Бушева, сообщил "Петербургский дневник".

"Городской мониторинговый центр" обслуживает и сопровождает аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Частью комплекса являются системы видеонаблюдения, система экстренных вызовов "112", центр обработки вызовов "004" и так далее. Операторы в течение 24 часов следят за безопасностью гостей и жителей Петербурга и городских объектов. Учреждение находится в ведении комитета по информатизации и связи. В ходе проверки специалисты будут оценивать, насколько эффективно и законно оно использовало бюджетные деньги в 2019-2021 году. В 2019 году было выделено 2,5 млрд рублей, в 2020 — 4,1 млрд рублей, в 2021 планируется достигнуть 6,3 млрд рублей.



"Петербург-кино" — государственная сеть кинотеатров. В нее входят "Аврора" в Петергофе, киноцентр "Родина", "Восход", "Дружба", "Заневский" и "Фильмофонд". В 2019 году бюджет учреждения составил 188 млн рублей, в 2020 — 193 млн рублей, в 2021 планируется 186 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге уволили 19 чиновников после проверок КСП.



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