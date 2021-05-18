  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Контрольно-счетная палата приступила к проверке "Городского мониторингового центра" и "Петербург-кино"
Сегодня, 13:52
76
nadezhda_sib

Контрольно-счетная палата приступила к проверке "Городского мониторингового центра" и "Петербург-кино"

0 0

Проверки продлятся до конца июня.

Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверять хозяйственно-финансовую деятельность "Городского мониторингового центра" и учреждения культуры "Петербург-кино". Проверка проходит под руководством аудитора Егора Бушева, сообщил "Петербургский дневник". 

"Городской мониторинговый центр" обслуживает и сопровождает аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Частью комплекса являются системы видеонаблюдения, система экстренных вызовов "112", центр обработки вызовов "004" и так далее. Операторы в течение 24 часов следят за безопасностью гостей и жителей Петербурга и городских объектов. Учреждение находится в ведении комитета по информатизации и связи. В ходе проверки специалисты будут оценивать, насколько эффективно и законно оно использовало бюджетные деньги в 2019-2021 году. В 2019 году было выделено 2,5 млрд рублей, в 2020 — 4,1 млрд рублей, в 2021 планируется достигнуть 6,3 млрд рублей. 

"Петербург-кино" — государственная сеть кинотеатров. В нее входят "Аврора" в Петергофе, киноцентр "Родина", "Восход", "Дружба", "Заневский" и "Фильмофонд". В 2019 году бюджет учреждения составил 188 млн рублей, в 2020 — 193 млн рублей, в 2021 планируется 186 млн рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге уволили 19 чиновников после проверок КСП. 

Фото: pixabay.com

Теги: бюджет, городской мониторинговый центр, контрольно-счетная палата, петербург-кино
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии