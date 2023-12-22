Контракт на строительство Большого Смоленского моста заключили в Петербурге

Подрядчик обязуется до середины апреля 2025 года подготовить рабочую документацию по объекту, а в 2029 году завершить строительство моста и прилегающей дорожной инфраструктуры.

Контракт на строительство большого Смоленского моста через реку Неву был зааключён в Петербурге. Подпись под договором поставили представители дирекции Транспортного строительства и АО "Дороги и мосты", подведомственных комитету по развитию транспортной инфраструктуры города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Подрядчик обязуется до середины апреля 2025 года подготовить рабочую документацию по объекту, а в 2029 году завершить строительство моста и прилегающей дорожной инфраструктуры. В рамках проекта предстоит построить сам мост, а также три транспортные развязки, обеспечивающие легкую интеграцию сооружения в улично-дорожную сеть. Также предусмотрено строительство подземных переходов. В процессе строительства будет переустроено более 120 километров сетей, а прилегающая территория будет благоустроена.

Подрядчик был выбран на основе конкурсных процедур в начале марта. Стоимость контракта составляет 39,93 млрд рублей, согласно данным портала госзакупок.

Новая магистраль с мостом через Неву будет находиться между Большим Смоленским проспектом и улицей Коллонтай на участке от проспекта Обуховской обороны до Дальневосточного проспекта. Разводной мост соединит оба берега наиболее длинным пролётом в черте города - между Володарским мостом и мостом Александра Невского, обходя исторический центр. С помощью развязок он будет связан с улично-дорожной сетью на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной, а также на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом.

Мост будет иметь длину 1,6 км, разводной пролет будет шириной 60 метров. Мост будет установлен на 10 опорах, а высота центральной части над водой составит 15 метров. Переправу разделят на шесть полос для движения автомобилей и две полосы для трамваев, а также проложат тротуары и велосипедную дорожку.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный снова отказался от переноса школы Ольги Берггольц.

Фото: Правительство Петербурга