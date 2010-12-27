Итальянский специалист Антонио Конте отказался воглавить мадридский "Реал". Об этом сообщает Sky Sports.
Бывший наставник лондонского "Челси" не смог договорится с клубом об условиях соглашения. Помимо этого, 49-летний тренер не хочет начинать работу с командой не с начала сезона и поменяет свое решение в случае достойного предложения.
Напомним, что после увольнения Хулена Лопетеги с поста главного тренера "Реала", в СМИ появилась информация, что именно с Конте достигнуты предварительные договоренности. В данный момент врио тренера королевского клуба назначен наставник резервной команды Сантьяго Солари.
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Фото: EPA
Конте отказался от поста главного тренера "Реала"
В данный момент врио тренера королевского клуба назначен наставник резервной команды Сантьяго Солари.
Итальянский специалист Антонио Конте отказался воглавить мадридский "Реал". Об этом сообщает Sky Sports.