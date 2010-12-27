Конте отказался от поста главного тренера "Реала"

В данный момент врио тренера королевского клуба назначен наставник резервной команды Сантьяго Солари.

Итальянский специалист Антонио Конте отказался воглавить мадридский "Реал". Об этом сообщает Sky Sports.



Бывший наставник лондонского "Челси" не смог договорится с клубом об условиях соглашения. Помимо этого, 49-летний тренер не хочет начинать работу с командой не с начала сезона и поменяет свое решение в случае достойного предложения.



Напомним, что после увольнения Хулена Лопетеги с поста главного тренера "Реала", в СМИ появилась информация, что именно с Конте достигнуты предварительные договоренности. В данный момент врио тренера королевского клуба назначен наставник резервной команды Сантьяго Солари.



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