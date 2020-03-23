Для этого будут использоваться данные сотовых операторов о геолокации.

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефону. Об этом рассказал глава правительства России Михаил Мишустин.

Минкомсвязи создаст систему отслеживания тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом. Для этого будут использоваться данные сотовых операторов о геолокации.

Также планируется рассылать людям смс-уведомления о контакте с заболевшим. После этого им будет предложено самоизолироваться.

Вся информация о потенциальном заражении также поступит в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Систему разработают до 27 марта.

Ранее в Минздраве рассказали, кто входит в зону риска по коронавирусу.

Видео: YouTube / Правительство России