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Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефону

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Для этого будут использоваться данные сотовых операторов о геолокации.

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефону. Об этом рассказал глава правительства России Михаил Мишустин.

Минкомсвязи создаст систему отслеживания тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом. Для этого будут использоваться данные сотовых операторов о геолокации.

Также планируется рассылать людям смс-уведомления о контакте с заболевшим. После этого им будет предложено самоизолироваться.

Вся информация о потенциальном заражении также поступит в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Систему разработают до 27 марта.

Ранее в Минздраве рассказали, кто входит в зону риска по коронавирусу.

Видео: YouTube / Правительство России

Теги: большой брат, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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