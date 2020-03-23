Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефону. Об этом рассказал глава правительства России Михаил Мишустин.
Минкомсвязи создаст систему отслеживания тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом. Для этого будут использоваться данные сотовых операторов о геолокации.
Также планируется рассылать людям смс-уведомления о контакте с заболевшим. После этого им будет предложено самоизолироваться.
Вся информация о потенциальном заражении также поступит в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Систему разработают до 27 марта.
Ранее в Минздраве рассказали, кто входит в зону риска по коронавирусу.
Видео: YouTube / Правительство России
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