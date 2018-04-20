"Вместе веселее": Два сингапурских робота дружно собирают мебель из IKEA

В интернете опубликован процесс сборки стула двумя роботами.

Сингапурские конструкторы научили роботов собирать мебель.

Конструкторы Технологического университета Наньян смогли обучить роботов - манипуляторов собирать предметы мебели из IKEA. Для чистоты эксперимента инженеры разложили детали в случайных местах. На сборку стула у манипуляторов ушло 20 минут 19 секунд. Причем больше половины этого времени у роботов ушло на "обдумывание" операции по сборке.

Эти роботы оборудованы 3D камерами. Простого зрителя удивляет слаженность работы роботов в команде. Они не только не мешают друг друга, а наоборот выполняют работу четко распределив движения между собой.

Ученые уверены, что роботы станут вскоре незаменимыми помощниками на производстве и на складах магазинов.

Видео: Speed 2x