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Константин Кинчев получил "Царскосельскую премию" за вклад в культуру русского рока
Сегодня, 18:37
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TretyakovaS
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Константин Кинчев получил "Царскосельскую премию" за вклад в культуру русского рока

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Накануне в историческом зале Пушкинского лицея в Царском Селе прошла торжественная церемония вручения Царскосельской премии. Ее получил музыкант Константин Кинчев.

Накануне в историческом зале Пушкинского лицея в Царском Селе прошла торжественная церемония вручения Царскосельской премии. Ее обладателем стал музыкант Константин Кинчев. Об этом пишет "Росбалт".

Константина Кинчева наградили за вклад в культуру русского рока. Лидер "Алисы" приехал в Царское Село с внуком и побывал на экскурсии.

Отметим, что "Царскосельская премия" была учреждена Всероссийским музеем Пушкина в 1993 году.  


Фото: ВКонтакте/КиБиткА. Летопись Группы АЛИСА

Теги: группа алиса , константин кинчев , новости звезд , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости России

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