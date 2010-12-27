Константин Кинчев получил "Царскосельскую премию" за вклад в культуру русского рока

Накануне в историческом зале Пушкинского лицея в Царском Селе прошла торжественная церемония вручения Царскосельской премии. Ее получил музыкант Константин Кинчев.

Накануне в историческом зале Пушкинского лицея в Царском Селе прошла торжественная церемония вручения Царскосельской премии. Ее обладателем стал музыкант Константин Кинчев. Об этом пишет "Росбалт".



Константина Кинчева наградили за вклад в культуру русского рока. Лидер "Алисы" приехал в Царское Село с внуком и побывал на экскурсии.



Отметим, что "Царскосельская премия" была учреждена Всероссийским музеем Пушкина в 1993 году.





Фото: ВКонтакте/КиБиткА. Летопись Группы АЛИСА