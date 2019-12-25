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Конкурс по вывозу мусора почти на 1 млрд рублей объявили в Петербурге
Сегодня, 18:43
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Конкурс по вывозу мусора почти на 1 млрд рублей объявили в Петербурге

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В конкурсе речь идет о вывозе ТКО с территории Колпинского, Пушкинского и Невского районов.

В Петербурге НЭО объявил конкурс по вывозу мусора на 924 млн рублей. Об этом 19 октября сообщается на сайте госзакупок. 

В конкурсе речь идет о вывозе ТКО с территории Колпинского, Пушкинского и Невского районов. Срок контракта — 1 год, заявки можно подать до 3 ноября, победителя выберут 8 ноября. 

Сейчас эту территорию обслуживает ООО "Ресурс АТЭ", срок действия госконтракта истекает в конце 2022 года.

Ранее "Невский экологический оператор" пожаловался на то, что некоторые юрлица не платят за вывоз ТКО. "Невский экологический оператор" решил напомнить юридическим лицам о том, что все, у кого в результате деятельности образуются твердые коммунальные отходы, должны заключить с ними договор. Некоторые предприниматели считают, что при отсутствии договора оплачивать услуги не надо, однако это не так. 

Фото: Piter.tv


 

Теги: вывоз, конкурс, мусор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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