"Невский экологический оператор" пожаловался на то, что некоторые юрлица не платят за вывоз ТКО

"Невский экологический оператор" решил напомнить юридическим лицам о том, что все, у кого в результате деятельности образуются твердые коммунальные отходы, должны заключить с ними договор. Некоторые предприниматели считают, что при отсутствии договора оплачивать услуги не надо, однако это не так.

В "НЭО" подчеркнули, что в Петербурге более 45 тысяч "уклонистов" среди представителей бизнеса. Чаще всего это собственники нежилых помещений в многоквартирных домах, которые сдают помещения под продуктовые магазины и салоны красоты. Также среди них представители известных брендов.

Отходы такие предприниматели генерируют в больших объемах, которые подкидывают жителям на ближайшую контейнерную площадку во дворе, либо вывозят своими силами в неизвестном направлении. Стоит отметить, что утилизация ТКО своими силами — прямое нарушение федерального природоохранного законодательства, которое может повлечь судебные разбирательства, административные штрафы до 250 тысяч рублей и приостановку деятельности предприятия. Невский экологический оператор.

Если даже договор не заключен, это не освобождает от оплаты услуги по обращению с ТКО. Если потребитель не направил региональному оператору заявку и документы, то договор считается автоматически заключенным и вступает в силу на 16-й рабочий день после публикации на официальном сайте компании. Всем нарушителям придется оплатить ту сумму, которую они задолжали за период с января 2022 года.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что плата за коммунальные услуги в 2023 году может вырасти на 7,8%.

Фото: Piter.tv