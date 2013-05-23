Конкурс-фестиваль искусств "Звёзды России" вновь пройдёт в Петербурге

В мероприятии примут участие конкурсанты от 5 до 40 лет из разных городов России.

В стенах Дома офицеров 26 июня в 10:00 состоится I Всероссийский конкурс-фестиваль искусств "Звезды России". Об этом Piter.tv сообщили организаторы конкурса.

Каждый из участников представит зрителям творческий номер, который будут оценивать известные деятели культуры и искусства, а также заслуженные и народные артисты России. Более того, профессионалы проведут для участников мастер-классы и поделятся опытом с руководителями творческих коллективов.

Творческое объединение "Невские звезды" занимается организацией конкурсов-фестивалей детского и юношеского творчества с 2012 года. За 6 лет было организовано более 52 разножанровых конкурсов. Основная цель конкурса – развитие талантов детей, молодежи, любителей искусств всех поколений.

Фото: ВКонтакте / АНО ТО "НЕВСКИЕ ЗВЁЗДЫ"