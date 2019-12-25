Конкурс "Создай экспонат для Эрмитажа – 2021": победители

В этом году на конкурс поступило более 1000 работ с разных уголков страны.

В сентябре этого года в пятый раз стартовал международный конкурс "Создай экспонат для Эрмитажа – 2021". Темой конкурса в этом году стали "Мосты культуры": юным и взрослым мастерам нужно отразить в игрушках культуру или этнические ценности своего региона или страны. По традиции сотрудники выбирают 100 лучших конкурсных работ, которые украсят главные новогодние живые ели государственного музея. Победители же получат призы и приглашение на гала-вечер в Эрмитаж, который пройдет в конце декабря. Piter.TV побывал на торжественной церемонии подведения итогов конкурса и выяснил, какие работы заняли призовые места.

Детские работы

"Северный шаман", Кира Турова, Алтайск. I место.

"Райская птица", Кира Набокина. II место.

"Саратовская гармонь", Полина Скорнякова, Саратов. III место.

Взрослые работы

"Ворона – предвестница весны", Светлана Горбунова, Нижневартовск. I место.

"Друзья", Наталья Бурацкая, Омск. II место.

"Царевна", Телелюхина Оксана, Тимашевск (Краснодарский край). III место.

"Курский соволей", Татьяна Копелович, Курск. Гран-при.

На конкурс поступило более 1000 работ с разных уголков страны. В качестве призов подготовили: экскурсии в Эрмитаж, умную колонку "Яндекс.Станция", планшеты и умные часы.

Ранее Piter.TV показал лучшие работы прошлых лет.

Видео и фото: Piter.TV