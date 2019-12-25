Конкурс ёлочной игрушки для Эрмитажа: лучшие работы прошлых лет

В 2021 году конкурс "Создай экспонат для Эрмитажа" пройдет уже в пятый раз. Piter.TV показывает фотографии работ, признанных лучшими в прошлые годы.

В среду, 8 декабря, завершается прием заявок на конкурс "Создай экспонат для Эрмитажа – 2021". Государственный музей совместно с компанией "Айра" уже в пятый раз предлагают желающим со всего мира своими руками сделать елочную игрушку на заявленную тему, а затем выбирают из сотен присланных работ самые необычные и искусные. Темой конкурса в этом году стали "Мосты культуры": юным и взрослым мастерам нужно отразить в игрушках культуру или этнические ценности своего региона или страны.

Сто победителей нынешнего года жюри выберет уже в конце декабря, их игрушки украсят большую елку в Эрмитажном театре. А пока Piter.TV предлагает посмотреть на самые яркие работы победителей прошлых лет – фотографиями с нами поделились организаторы.

2018 год

В 2018 году конкурс впервые вышел на международный уровень, жюри получило 512 игрушек со всей планеты. Темой конкурса был "Год театра".

"Мышиный король", Камиля Хамизова, г. Санкт-Петербург. I место.

"Fouette", Катерина Капитонова. II место.

"Большой театр", Екатерина Сережина. III место.

"Театральный веер", Александра Лебедева, г. Устюжна. Гран-при.

И еще несколько запомнившихся судьям работ:

"Щелкунчик", Арсений Арбузов, г. Касимов

"Король мышей", Светлана Баурова, г. Касимов

2019 год

В 2019 году участники создавали игрушки по мотивам любимых экспонатов Эрмитажа.

"Куба в Эрмитаже", Ева Хендрикс (6 лет), Куба. I место.

"Малахитовая шкатулка", Ашура Кадырова (8 лет), г. Грозный. II место.

"Головоломка, посвящение Кандинскому", Дарья Сямтомова (6 лет), г. Санкт-Петербург. III место.

"Возвращение блудного сына", Александр Лузанов (37 лет), Санкт-Петербург. Гран-при.

И еще несколько талантливых работ:

"Кража невесты", Мадина Токарева (16 лет), с. Шаами-Юрт.

"Монограмма Екатерины Великой", Александр Немилов (11 лет), г. Санкт-Петербург

"Грани впечатлений", Оксана Корнилова (56 лет), г. Липецк.

"Зимний ангел", Даниил Кириллов (16 лет), г. Всеволожск.

2020 год

В прошлом году участники работали над игрушками, опираясь на тему "Добро побеждает зло". Множество украшений посвятили врачам, пожарным и даже Георгию Победоносцу, уничтожившему змея.

"Реставратор и Даная", Елена Тюрина (37 лет), г. Санкт-Петербург. I место.

"Кто добро творит, тому зло не навредит", Елена Роговая (54 года), Германия. II место.

"Щелкунчик и Мышиный король", Ирина Ягунова (55 лет), г. Санкт-Петербург. III место.

"Георгий Победоносец побеждает змея", Марина Васюшкина (13 лет), г. Санкт-Петербург. Гран-при.

"Спасибо врачам", Вячеслав Кунгурцев (12 лет), г. Новосибирск. Приз зрительских симпатий.

"Огнеборец", Дарья Пенцак (28 лет), г. Санкт-Петербург. Приз зрительских симпатий.

"Любящий монстр", Ник Син Бин (37 лет), Куала-Лумпур. Спецприз.

Фото: предоставлено технопарком "Айра"