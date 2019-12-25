Конференция ко Дню Российского предпринимательства прошла в Zoom

Смольный поможет предпринимателям, которые до сих пор не получили обещанной помощи.

Смольный поможет малому и среднему бизнесу, работающему в наиболее пострадавших отраслях экономики, но не получившему ранее обещанной помощи. Предложения помощи были озвучены на конференции ко Дню Российского предпринимательства, которая прошла в Zoom. "РБК" выяснил, что участники конференции остались недовольны разговором.

Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, что в Смольном разработано новое постановление, по которому получат поддержку те предприниматели, основные коды ОКВЭД которых не подпадают под льготы отраслям, признанным "наиболее пострадавшими"из-за эпидемии COVID-19, но которые реально работают по дополнительным ОКВЭД, которые подпадают под льготы.

Стоимость постановления 3 миллиарда рублей. Его согласование – нелегкий процесс, но вице-губернатор полагает, что в течение месяца все вопросы будут улажены.

Также Елин отметил, что город готов помочь сфере дополнительного частного образования, а именно НКО, которые работают автономно. Однако важный вопрос: как их идентифицировать? Если Смольный найдет способ, то можно рассчитывать на поддержку.

Открытие туристического сезона, по мнению вице-губернатора, можно считать с проведения фестиваля "Белые ночи 2020", которые проведут 20 июня.

Также предпринимателям напомнили, что новые снятия ограничений с 15 июня не касаются торговых центров.



Разговор с чиновниками разочаровал предпринимателей. К примеру, в конференции отсутствовала возможность задать вопрос. А заявленные вопросы не соответствовали реальным проблемам бизнесменов. По мнению некоторых, отсутствие такой возможности было ожидаемо.

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