Конец зимы в Петербурге оказался самым холодным периодом с 1955 года

Петербургская зима 2018 года отметилась максимальными заморозками с 1955 года.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов на странице в социальной сети Facebook заявил, что недооценил зимнюю погоду Северной столицы. Эксперт отметил, что подобные холода в городе были замечена в далеком 1955 году.

По данным Гидрометцентра, за третью декаду февраля температура воздуха понизилась до минус 14,6 градусов от обычной нормы. При этом, на конец месяца “оранжевый” уровень угрозы с региона был снят, как и с большинства близлежащих областей России. Исключением стала республика Коми. Там по-прежнему ожидается опасность экстремальных заморозков.

В настоящее время Санкт-Петербург отмечен в “желтом” цвете. Такой цвет присваивается, когда есть потенциальная угроза из-за погодных условий.



