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Конец зимы в Петербурге оказался самым холодным периодом с 1955 года
Сегодня, 12:43
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lesjasap
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Конец зимы в Петербурге оказался самым холодным периодом с 1955 года

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Петербургская зима 2018 года отметилась максимальными заморозками с 1955 года.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов на странице в социальной сети Facebook заявил, что недооценил зимнюю погоду Северной столицы. Эксперт отметил, что подобные холода в городе были замечена в далеком 1955 году.

По данным Гидрометцентра, за третью декаду февраля температура воздуха понизилась до минус 14,6 градусов от обычной нормы. При этом, на конец месяца “оранжевый” уровень угрозы с региона был снят, как и с большинства близлежащих областей России. Исключением стала республика Коми. Там по-прежнему ожидается опасность экстремальных заморозков. 

В настоящее время Санкт-Петербург отмечен в “желтом” цвете. Такой цвет присваивается, когда есть потенциальная угроза из-за погодных условий.


 

Теги: конец зимы , погода , снег , холод
Категории: Новости СПб

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