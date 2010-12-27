Конец рабочей недели в Ленобласти обещает быть ветреным и снежным

До конца текущей недели синоптики прогнозируют выпадение мокрого снега и сильный порывистый ветер.

На территории Выборгского района, а также всей Ленобласти сегодня, 15 марта, и до конца текущей недели синоптики прогнозируют выпадение мокрого снега и сильный порывистый ветер. Об этом информирует сетевое издание "Форпост".

В большинстве районов - незначительные, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер – юго-восточный, причём порывы которого будут достигать 12 метров в секунду. Местами на дорогах – гололедица.

Из-за сильной гололедицы пешеходам не рекомендуется торопиться, спасатели советуют передвигаться медленно и осторожно. А автомобилистам, в свою очередь, необходимо быть максимально внимательными на дорогах.

Спасатели предупреждают жителей региона о необходимости соблюдать осторожность, водителям – не нарушать скоростной режим, а пешеходам держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.

Источник: сетевое издание "Форпост"

Фото: @vetalik123494