Кондратьев заявил, что на Кубани не будет нового карантина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на в регионе не будет нового карантина, так как для него нет никаких предпосылок. Сообщение об этом он оставил в своём телеграм-канале.
По его словам, в основном курортном регионе России ситуация с распространением коронавируса остаётся стабильной и контролируемой.
Последние две недели в крае подтверждается не более 93 случаев заражения в сутки.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края
Он подчеркнул, что предпосылок для введения новых ограничений нет. Закрывать будут только те предприятия, на которых был выявлен очаг заболевания.
Ранее Мишустин пообещал помочь Кубани с покупкой машин скорой.
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