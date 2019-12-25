Кондратьев заявил, что на Кубани не будет нового карантина

Предпосылок для введения новых ограничений нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на в регионе не будет нового карантина, так как для него нет никаких предпосылок. Сообщение об этом он оставил в своём телеграм-канале.

По его словам, в основном курортном регионе России ситуация с распространением коронавируса остаётся стабильной и контролируемой.

Последние две недели в крае подтверждается не более 93 случаев заражения в сутки. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края

Он подчеркнул, что предпосылок для введения новых ограничений нет. Закрывать будут только те предприятия, на которых был выявлен очаг заболевания.

Ранее Мишустин пообещал помочь Кубани с покупкой машин скорой.