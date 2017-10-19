Кондратьевский проспект заволокло дымом из-за пожара на складе

Небольшой пожар на складе около дома на Кондратьевском проспекте напугал горожан. Из-за него дымом заволокло большую территорию.

В четверг, 19 октября, около дома 60 на Кондратьевском проспекте произошло ЧП. Во второй половине дня тут загорелось старое здание склада. Что находится в помешении - не известно. Но пожар образовался не маленьки. Дым от него окутал окрестности.

Очевидно, огонь быстро распространяется, так как старый склад построен из материалов, которые легко горят. на месте работают пожарные. Они срезают дверь, чтобы попасть внутрь. Подробности уточняются. Информации о площади возгорания и пострадавших пока нет.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург