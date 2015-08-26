Концерт в Планетарии "Jazz, Love and Stars"

Джазовые хиты под звездами петербургского планетария.

7 марта в здании планетария прозвучат джазовые хиты о любви, исполненные Real Jazz Quartet. Real Jazz Quartet - один из ведущих джазовых ансамблей Петербурга, лидером которого является Кирилл Бубякин. Солист ансамбля филармонии джазовой музыки, педагог, композитор,а также создатель и руководитель Оркестра Джазовой филармонии.



Компанию музыкантам составит петербургская джазовая вокалистка, лауреат и дипломант многочисленных российских и международных джазовых конкурсов, участница телепроекта "Голос-5" Ольга Абдуллина. Ее концерты проходят на известных площадках: Малый и Большой Залы Петербургской академической филармонии им. Д.Д.Шостаковича, Новая сцена Александринского театра, Филармония джазовой музыки, фестивали Усадьба джаз, Rajaton Jazz (Финляндия), Rigas Ritmi international jazz festival (Латвия) и многие другие.



Место: Александровский парк, 4

Билеты: от 400 рублей

Фото: предоставлено организаторами