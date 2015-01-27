Концерт-трип по мотивам поэмы "Москва – Петушки"

Первый концерт – "Поезд 6605" – состоится 20 декабря в 19:00 в Кабаре ШУМ.

Творческое объединение mader nort запускает в Кабаре ШУМ серию театральных представлений, которые вдохновлены знаковыми произведениями мировой и русской литературы.

Первый сеанс в серии концерт-трипов состоится в пятницу, 20 декабря. "Поезд 6605" поставлен по мотивам знаменитой поэмы Венедикта Ерофеева "Москва – Петушки". Фрагменты культового произведения прозвучат вместе с музыкой Настасьи Хрущевой, Леонида Десятникова, Дмитрия Шостаковича, Виктора Цоя и других композиторов. В роли чтеца представится Владимир Антипов – обладатель премии "Золотой Софит 2024", который также известен как создатель театра "Организмы".

Последующие концерты из серии будут посвящены осмыслению произведений Ф.М. Достоевского и Пелевина. Вместе с живой музыкой и элементами фольклора со сцены прозвучат также фрагменты "Идиота" и "Чапаева и Пустоты".

Фото: Кабаре ШУМ