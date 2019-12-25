Театральный сериал "Диалоги" по Платону

Спектакль "Диалоги. Справедливость" режиссера Александра худякова в Кабаре ШУМ. Возрастное ограничение: 18+.

Кабаре ШУМ 25 декабря представит театральный сериал "Диалоги", который поставлен по одноименным трудам древнегреческого философа Платона. Показ первой серии – "Диалоги. Справедливость" за авторством режиссера Александра Худякова – состоится в 19:00.

"Диалоги" представляют из себя серию спектаклей на стыке театра и философии. Каждый из эпизодов посвящен одной философской проблематике. Выступая, артисты активно взаимодействуют с аудиторией, вовлекая ее в разговор. В связи с этим спектакль подразумевает множество вариантов своего развития – в зависимости от вовлеченности зрителей. Общаться с аудиторией будут актеры Александр Худяков и Иван Вальберг.

Фото: Кабаре ШУМ