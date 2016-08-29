Постановка в честь 150-летия Всеволода Мейерхольда в Кабаре "ШУМ". Пройдет 6-го ноября в 19:00. Для зрителей старше 18-ти лет.

Спектакль "Доктор Дапертутто" представляет из себя постановку по мотивам пьесы драматурга Артура Шницлера "Шарф Коломбины", а также произведения поэта Александра Блока "Балаганчик" и Карла Гоцци "Любовь к трем апельсинам". Приурочен к юбилею великого Всеволода Мейерхольда, со дня рождения которого прошло 150 лет.

"Доктор Дапертутто" в постановке режиссера Павла Михайлова рассказывает историю о любви, детстве и взрослении Мейерхольда через действия его любимых театральных героев – Арлекина, Пьеро и Коломбины. Спектакль обещает рассказать о сюжетах из жизни знаменитого театрального деятеля и его методах. Сверх-марионетка и биомеханика, маска и гимнастика, синтез всех искусство, о котором грезил Всеволод Эмильевич, и одиноко звучащая флейта – об этом расскажут со сцены актеры Лера Чеховская, Павел Михайлов и Глеб Иванов.

Фото: Кабаре ШУМ