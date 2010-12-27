Концерт французского шансонье Шарля Азнавура отменили из-за его госпитализации

Следующий концерт состоится 9 апреля 2019 года.

Петербургский концерт Шарля Азнавура 25 апреля отменен из-за плохого самочувствия певца. Решение об этом было принято за час до выступления в 18.00. Об этом сообщили корреспонденту "Фонтанки" в БКЗ "Октябрьский".

Организаторы концерта рассказали, что артист, прибывший в Петербург, был госпитализирован. Диагноз на данный момент не установлен. Никакого ЧП с певцом не произошло, он просто "плохо себя почувствовал", отметили его представители.

Сообщается, что билеты можно вернуть в кассы БКЗ или, в случае покупки онлайн, через сайты операторов. Также назначена следующая дата концерта Азнавура в Петербурге — 9 апреля 2019 года.

Справка:

93-летний французский певец Шарль Азнавур — легенда шансона, композитор, поэт, писатель и актер. Он исполнил порядка 1300 песен и сыграл в 60 фильмах, в мире продано более 200 миллионов копий его дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN, проведенному в 1998 году, Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

Ранее Piter.TV писал, что в Петербурге на сцене Большого концертного зала "Октябрьский" выступит шансонье Шарль Азнавур.

Фото: ВКонтакте / Шарль Азнавур / Charles Aznavour