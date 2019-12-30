3 января в Санкт-Петербургской Академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоится концерт ансамбля "Добраночь" с программой Балканская и еврейская народная музыка.
Группа русских музыкантов решила, что хочет исполнять еврейскую, цыганскую, русскую и балканскую народную музыку, опираясь на глубокое знание традиций, богатый опыт путешествий и общения с народными музыкантами разных стран.
За время своего существования "Добраночь" посетила с гастролями более 20 стран мира. Музыку коллектива можно услышать в телесериалах, а также в отечественных и зарубежных художественных и документальных фильмах.
Состав:
Дмитрий Храмцов - скрипка
Илья Гиндин - кларнет, саксофон, кавал
Григорий Спиридонов - тромбон
Максим Карпычев - саксофон
Евгений Лизин - большой барабан
Алексей Степанов - туба
Роман Шиндер - банджо
Адрес: Филармония Д.Д. Шостаковича / Михайловская улица,2
Начало в 19:00
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