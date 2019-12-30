История коллектива начинается в 1999 году в городе Нант (Франция).

3 января в Санкт-Петербургской Академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоится концерт ансамбля "Добраночь" с программой Балканская и еврейская народная музыка.

Группа русских музыкантов решила, что хочет исполнять еврейскую, цыганскую, русскую и балканскую народную музыку, опираясь на глубокое знание традиций, богатый опыт путешествий и общения с народными музыкантами разных стран.

За время своего существования "Добраночь" посетила с гастролями более 20 стран мира. Музыку коллектива можно услышать в телесериалах, а также в отечественных и зарубежных художественных и документальных фильмах.

Состав:

Дмитрий Храмцов - скрипка

Илья Гиндин - кларнет, саксофон, кавал

Григорий Спиридонов - тромбон

Максим Карпычев - саксофон

Евгений Лизин - большой барабан

Алексей Степанов - туба

Роман Шиндер - банджо

Адрес: Филармония Д.Д. Шостаковича / Михайловская улица,2

Начало в 19:00