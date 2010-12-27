Осенний концерт Валентина Стрыкало пройдет 12 ноября на сцене клуба "Aurora Concert Hall"

Юрий Каплан, ранее известный всем в интернете как наивный провинциал из села Бурильцево, записывающий саркастические и ироничные видео-обращения звездам нашей эстрад, снова посетит Санкт-Петербург, но на этот раз со своим "Осенним концертом".

Группа «Валентин Стрыкало» стремительно выросла от одноимённого YouTube-персонажа, который прославился своими ироничными песенками, до полноценной рок-группы. Из хлёстких авторских песен-насмешек, накопленных Капланом за время сольного интернет-творчества, вырос вполне взрослый проект, представивший аудитории его прежние акустические «дворовые» баллады из интернета в полноценной рок-аранжировке, заправленные мощью и драйвом настоящего живого бэнда. На петербургской сцене исполнитель зажжет с полюбившимися хитами и споет новые композиции.

Место проведения: Клуб “AURORA CONCERT HALL” (Пироговская набережная, 5/2). Время начала концерта: 20.00