Концерт "Пьяццолла. Краски танго"

Музыкальный вечер состоится 17 мая в Анненкирхе. Начало в 20:00. Для зрителей старше шести лет.

Шедевры танго в исполнении оркестра Olympic Orchestra прозвучат в темноте загадочной Анненкирхе. Зрители увидят на стенах церкви живые полотна в технике Эбру. Насладитесь гармоничным сочетанием красивой музыки и сказочной живописи.

В первом отделении музыканты исполнят произведения аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, вторая часть программы будет посвящена всемирно известным композициям в жанре танго.

Отметим, что на глазах зрителей художник Ольга Каурова под аккомпанемент оркестра будет писать живые и красочные картины на воде. А их проекции покажут на опалённых пожаром стенах стенах.

Фото: accordlab.ru