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Концерт "Орган при свечах"
Сегодня, 21:00
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Концерт "Орган при свечах"

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Концерт классической музыки "Орган при свечах" намечен на 6 сентября. Начало – в 21:00. Для посетителей старше 6 лет.

Жителей и гостей Петербурга приглашают на уникальный органный концерт, который пройдет при свечах в Петрикирхе. 

Программа "Орган при свечах" – это не только потрясающая музыка, но и особая атмосфера, позволяющая отключиться от суеты будней. Красивые свечи создадут нежное и теплое освещение. 

Исполнителями на концерте 6 сентября станут Сергей Силаевский – известный петербургский органист, и Николай Ковалевич – победитель и лауреат всероссийских и международных конкурсов по балалайке. 

Фото: rolld.ru 

Теги: орган при свечах, органные вечера в петрикирхе
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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