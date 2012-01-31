Концерт "Орган при свечах"

Концерт классической музыки "Орган при свечах" намечен на 6 сентября. Начало – в 21:00. Для посетителей старше 6 лет.

Жителей и гостей Петербурга приглашают на уникальный органный концерт, который пройдет при свечах в Петрикирхе.

Программа "Орган при свечах" – это не только потрясающая музыка, но и особая атмосфера, позволяющая отключиться от суеты будней. Красивые свечи создадут нежное и теплое освещение.

Исполнителями на концерте 6 сентября станут Сергей Силаевский – известный петербургский органист, и Николай Ковалевич – победитель и лауреат всероссийских и международных конкурсов по балалайке.

Фото: rolld.ru