  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт "Орган при свечах"
Сегодня, 22:00
180
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Орган при свечах"

0 0

Концерт классической музыки "Орган при свечах" состоится 21 июля в Петрикирхе. Начало – в 22:00. Возрастные ограничения: 6+.

Петрикирхе приглашает жителей и гостей Петербурга на уникальный органный концерт, который пройдет при свечах. 

Мероприятие станет незабываемым путешествием в мир классической музыки. Органист выйдет на сцену, чтобы подарить посетителям чудесное исполнение известнейших органных шедевров разных эпох и композиторов.

"Орган при свечах" – это потрясающая музыка и особая атмосфера. Красивые свечи создадут нежное и теплое освещение, добавят вечеру загадочность и романтику. 

Орган: Gustav Steinmann.

Фото: pxhere

Теги: орган при свечах, петрикирхе
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии