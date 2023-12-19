Концерт "Орган при свечах"

Концерт классической музыки "Орган при свечах" состоится 21 июля в Петрикирхе. Начало – в 22:00. Возрастные ограничения: 6+.

Петрикирхе приглашает жителей и гостей Петербурга на уникальный органный концерт, который пройдет при свечах.

Мероприятие станет незабываемым путешествием в мир классической музыки. Органист выйдет на сцену, чтобы подарить посетителям чудесное исполнение известнейших органных шедевров разных эпох и композиторов.

"Орган при свечах" – это потрясающая музыка и особая атмосфера. Красивые свечи создадут нежное и теплое освещение, добавят вечеру загадочность и романтику.

Орган: Gustav Steinmann.

Фото: pxhere