Концерт "Бах vs Бетховен. Орган vs Рояль"

Концерт "Бах vs Рахманинов. Орган vs Рояль" состоится 21 июня в Петрикирхе. Начало в 19:00. Возраст - 0+

"Бах vs Бетховен" от Amadeus Concerts из цикла Битва Клавиров под величественными сводами Петрикирхе.

Музыкальное наследие Баха сформировало и определило судьбу музыки на столетия вперед, а орган был его главным инструментом в космическом диалоге со вселенной. Гений и энергия Бетховена всколыхнули XIX век. Именно он поднял фортепианную музыку на величайшую ее высоту, именно его экспрессия побеждала всё - даже глухоту...

Они невероятно разные. Но что сильнее по восприятию? Объемная, испепеляющая созерцательность Баха или могучая лирика Бетховена? Решение за вами, ведь победителя этой битвы определяют зрители!

Не пропустите уникальный музыкальный поединок в самом сердце Невского проспекта!

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.

Фото: предоставлено организатором Amadeus Concerts