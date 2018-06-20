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Концерт Alessandro Safina
Сегодня, 19:00
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TretyakovaS

Концерт Alessandro Safina

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Алессандро Сафина прибудет в Россию с программой хитовых арий и аранжированных для оркестра поп-хитов.

В Петербурге выступит известный оперный певец Александро Сафина. В своем творчестве он смог объединить оперный репертуар с рок-хитами и мелодиями из мюзиклов. 

26 марта звезда представит свою программу в БКЗ "Октябрьский". 

Фото: KudaGo

Теги: куда сходить спб
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