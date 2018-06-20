Концерт Alessandro Safina

Алессандро Сафина прибудет в Россию с программой хитовых арий и аранжированных для оркестра поп-хитов.

В Петербурге выступит известный оперный певец Александро Сафина. В своем творчестве он смог объединить оперный репертуар с рок-хитами и мелодиями из мюзиклов. 26 марта звезда представит свою программу в БКЗ "Октябрьский". Фото: KudaGo