Петербургский Комздрав опубликовал памятку для пациента с диагнозом COVID-19

В случае если у человека наблюдается легкое течение заболевания, то, скорее всего, он поправится уже через неделю.

В Петербурге появилась памятку для пациента с диагнозом COVID-19. Документ опубликовал петербургский Комитет по здравоохранению.

Согласно данным экспертов, при легком заболевании коронавирусом, человек выздоравливает уже через неделю. Однако больному всё равно нужно соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Больномуследует находиться во отдельной комнате, питаться из своей посуды и посещать туалет, когда рядом нет других домашних. Кроме того, рекомендовано дома проводить дезинфекцию. Например, личные вещи необходимо стирать при температуре 90 градусов.

Если после 14 дней у человека наблюдается повышенная температура, то ему следует сообщить об этом врачу. В случае ухудшений больному назначат КТ-исследование.

Ранее мы сообщали о том, что за неделю в Петербурге зафиксировано рекордное число госпитализаций с COVID-19.

Фото: Piter.TV