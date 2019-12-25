Комздрав Петербурга прокомментировал информацию об отсутствии свободных мест для записи на прививку

Петербуржцам не удается записаться на июль на вакцинацию.

Петербуржцы испытывают трудности с записью на вакцинацию. Портал "Госуслуги" выдает сообщение: "Невозможно выбрать время для записи. По выбранному Вами ресурсу в ближайшие 14 дней нет доступного времени для записи на вакцинацию. Как уточнил "Интерфакс", такое сообщение появляется как минимум в 48 прививочных пунктах.

В комитете по здравоохранению отметили, что слышали о технических сбоях на "Госуслугах" в связи с большой нагрузкой на портал. Также в Комитете напомнили, что "Госуслуги" не подчиняются местным властям, за них отвечают в Минцифры. Смольный в ответе за портал "Здоровье петербуржца".

Там записаться можно, но срок – через две-три недели, через месяц. Пункты уже должны выкладывать талоны на первую неделю августа. Комздрав Петербурга

В комздраве отметили, что проблема с очередями не в дефиците вакцины, а в том, что в городе нет столько медработников, которые могли бы заниматься только вакцинацией.

Ранее в Петербург поступили 119 400 комплектов доз "Спутник V".

Фото: Piter.tv