Композитор "Симпсонов" рассказал о возможном закрытии шоу

Создатель основной темы сериала выразил удивление, что "Симпсоны" так долго продержались.

31-й сезон анимационного сериала "Симпсоны" может стать последним, рассказал композитор Дэнни Эльфман изданию Daily Mail.

Создатель основной темы сериала выразил удивление, что "Симпсоны" так долго продержались. Композитор признался, что не рассчитывал, что эту мелодию вообще кто-то услышит. Эльфман рассчитывал, что на экраны выйдет максимум три эпизода.

Эльман поведал, что "шоу подходит к концу". Он слышал о том, что этот год будет последним. При этом в феврале 2019 года Fox объявил о работе над 32-м сезоном. Отметим "Симпсоны" стали самым продолжительным комедийным сериалом в США. Первая серия вышла в 1989 году. Шоу состоит из 669 эпизодов.