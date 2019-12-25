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Компенсацию за платное обучение детей теперь можно оформить в МФЦ Ленобласти
Сегодня, 16:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Компенсацию за платное обучение детей теперь можно оформить в МФЦ Ленобласти

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Компенсацией могут воспользоваться многодетные семьи.

Многодетные семьи Ленинградской области могут получить в МФЦ новую услугу – оформить компенсацию на платное обучение детей в колледжах и техникумах. Об этом сообщила администрация 47 региона.

Размер компенсации – до 50%, она выплачивается на каждого ребенка с 1 января 2023. При этом должны соблюдаться условия:  наличие у образовательной организации государственной аккредитации, ребенок получает среднее профессиональное образование впервые и в очном формате, среднедушевой доход семьи не превышает величину среднего дохода в Ленинградской области.

Заявление нужно подать не позднее 31 декабря календарного года, в котором завершился учебный год обучения. Подробнее о новой услуге – на сайте МФЦ.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: обучение, среднее образование
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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